GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Söğüt Belediyesini ve Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/09.00/10.00/10.15)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Tuz Gölü'nde ROKETSAN'ın sponsorluğunda TÜBİTAK SAGE ile düzenlenecek roket yarışmasını takip edecek.

(Aksaray/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeni Erenköy bölgesinde vatandaşlarla buluşacak.

(Karpaz)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" programına katılacak.

(İstanbul/05.00)

2- Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki polis şehitliğine defnedilecek.

(Ankara/12.52)

3- Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyetine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Şanlıurfa)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)





SPOR

1- Filede Avrupa'nın en büyüğü Ankara'da belli oluyor.

- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Ankara Spor Salonu'nda üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

- Finalde Türkiye ve Sırbistan, üçüncülük maçında ise İtalya ve Polonya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/17.00)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası, 2. tur grup ve klasman etabı müsabakalarıyla Çin'de sürüyor.

- Kupada 2. tur I Grubu'nda Venezuela-Rusya ve Polonya-Arjantin, J Grubu'nda da Porto Riko-İtalya ve İspanya-Sırbistan maçları oynanacak.

- 17-32'ncilik klasman etabında ise M Grubu'nda Fildişi Sahili-Güney Kore ve Çin-Nijerya, N Grubu'nda da Tunus-Angola ve İran-Filipinler karşı karşıya gelecek.

(Foshan/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.00/15.00/Pekin/11.00/15.00)

3- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak.

(Afyonkarahisar/14.15/17.10)

4- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı altıncı maçın hazırlıkları kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapacak.

(İstanbul/18.30)

5- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta D, F ve J gruplarında yapılacak 8 maçla başlayacak.

6- Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, İspanyol Rafael Nadal ile Rus Daniil Medvedev arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek.

(New York/23.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Monza/16.10)

8 - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Walbrzych /15.30)

9- CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Köstence/18.00)

10 - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesinde Çekya'nın DHK Banik takımıyla karşılaşacak.

(Most/17.00)



11- TFF 2. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.



12- 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli olacak.

(Antalya/17.00)





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