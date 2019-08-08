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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Trabzon /20.00)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

- Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, büyükelçilere hitap edecek.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı düzenleyecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Japonya Devlet Nişanı takdim edilecek

(Ankara/09.00/13.45/18.00)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen eski astsubay tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(Adana/14.00)

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)


SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

- Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor ile Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Prag/19.00/Belgrad/22.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirilen 2019-2020 sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri'nin resmi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik helet ve sporcuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.15)


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
  1. 8 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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