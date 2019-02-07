GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL'yi, AK Parti İl Başkanlığını ve İnegöl Erken Çocukluk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle protokol imza törene katılacak ve okul yöneticileri ile bir araya gelecek.

(Bursa/10.15-17.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayına iştirak edecek.



(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına ve "Tarım Bakanları Zirvesi"ne katılacak, konuk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak.

(İzmir/10.10-20.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



5- TÜİK, 2018 yılı hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşecek.

(Brüksel)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün Yargıtay imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında olduğu 10 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valiliği ve Yüreğir Atletizm Merkezi'ni ziyaret edecek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze törenine katılacak, Adana Yeni Stadyumu'nda inceleme​de bulunacak.

(Adana/09.45/10.45/12.58/14.30)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.30)



4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda iki Türk takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, Antakya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Hatay/18.00)



5- Basketbolda Türkiye'den Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda son 16 turundan itibaren eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yapılacak.



(Münih/13.00)





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