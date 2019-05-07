GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.30/09.45)

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

(TBMM/15.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2018 yılının 4'üncü çeyreği ve yıllık hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısına katılacak.

- Çavuşoğlu ve Aydarbekov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara / 19.15)

2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

(Berlin)

3- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze)

4- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından gelişmeler takip edilecek.

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana / 11.00)

- Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Uşak / 09.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bartın / 10.00)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Barcelona takımları karşı karşıya gelecek.

(Liverpool/22.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig 26. hafta maçında 1955 Batman Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

(Batman/14.00)









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