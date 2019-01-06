GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi Türbesi'ni ziyaret edecek, Hisarardı Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camisi, millet bahçesi alanı, TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/09.30-16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Denizli AK Parti aday tanıtım programına ve teşkilat toplantısına katılacak.

(Denizli/14.00/18.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftaya Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/Balıkesir/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk yarısı Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ, Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş, OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/Adana/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/14.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.







***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

