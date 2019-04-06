GÜNDEM ÖZETİ / 6 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

2- Anadolu Ajansı (AA) 99 yaşında



- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.



- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.



(Ankara/14.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geleceğin Türkiye'si İçin Eğitim Çözümleri" programına katılacak.



(İstanbul/09.30)



2- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirecek.



(İstanbul/11.00)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan kalkacak son uçağı uğurlayacak.



(İstanbul/02.00)

2- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi takip ediliyor.

(İstanbul)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde temaslarda bulunacak ve Türk toplumunun temsilcileriyle görüşecek.

(Kuzey Carolina)



2- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Cezayir)



3- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.



(Trablus)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor, Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.



(Sivas/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)



2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde başlayacak.



3- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Boluspor-Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor, Osmanlıspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla başlayacak.



(Bolu/14.00/Balıkesir/Ankara/19.30)



4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ müsabakalarıyla sürecek.



(Ankara/15.15/İstanbul/17.30)



5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Canik Belediyespor, OGM Ormanspor-Beşiktaş, Galatasaray-BOTAŞ, Çukurova Basketbol-İzmit Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Adana/Ankara/İstanbul/Mersin/Muğla/14.00/Kayseri/16.00)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/13.30)



7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ilk gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Karayolları-Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Bursa/14.00/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 2 maçla başlayacak.





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