GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valilik ve adliye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yapacak.

(Batman/13.45/14.30/15.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ziyaretinin ardından İzmir Ticaret Odası İnşaat Sektör Temsilcileri ile Buluşma toplantısına katılacak, Karabağlar buluşmasının sonunda Karabağlar Şantiye alanında incelemede bulunacak.

(İzmir/10.00/11.00/14.00/15.30)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Dicle İlçe Belediye Başkan Adayı Halit Aydın ile Hani Belediye Başkan Adayı İbrahim Lale'nin seçim bürolarının açılışına katılacak, milli sporcularla buluşacak, Kaykay Federasyonu etkinliğine katılacak, Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğinde yer alacak.

(Diyarbakır/10.30/12.00/14.00/14.30/15.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Pursaklar Merkez Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yapacak, Belediye ve Yunus Emre caddeleri ile Beşyol Kavşağı'nda vatandaşları selamlayacak, şehit-gazi aileleri ve engellilerle yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.30/14.30/16.30/19.30)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’nda (ITB) Türkiye standının açılışını yapacak, verilecek resepsiyona katılacak, sektör temsilcileriyle buluşacak.

(Berlin/12.30/20.30)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sincan Atatürk Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışının ardından AK Parti Sincan Genişletilmiş Teşkilat toplantısına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, şehit Mehmet Ali Korkmaz’ın ailesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Ankara/14.00/16.00/17.00/18.30)







EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Kale-i Sultaniye Çanakkale programına iştirak edecek.

(Çanakkale/14.30-19.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'de Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katılacak.

(Ankara/09.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen “Bilgi Temelli Rekabetçi Global Ekonomik Sistemde Yükseköğretimde Yeni Eğilimler” konulu konferansa iştirak edecek.

(Bayburt/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

6- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2018" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Olağan Genel Kurulu, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.

(Ankara/15.00)

8- Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ofisinin açılışı dolayısıyla TOBB İkiz Kuleler'de tören düzenlenecek.

(Ankara/19.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Arap Birliği, dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında Paris Saint Germain-Manchester United, Porto-Roma karşı karşıya gelecek.

(Paris/Porto/23.00)

2- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, milli takım ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın da katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Banvit, Almanya temsilcisi Brose Bamberg, Beşiktaş Sompo Japan ise Fransa ekibi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bamberg/22.00/Nanterre/22.30)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Letonya temsilcisi Ventspils ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ventspils/20.00)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Aydın/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası VakıfBank-Çanakkale Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.

8- Hentbolda Erkekler Süper Lig 17. hafta son maçında 1955 Batman Belediyespor ile Karşıyaka Belediyespor karşılaşacak.

(Batman/13.00)

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapılacak.







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