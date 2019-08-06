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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

06 Ağustos 2019 Salı 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul edecek.

(TBMM/11.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Orhan Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00/11.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret edecek.

(KKTC/11.30/12.05/12.40)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda eş başkanlığında Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı yapılacak.

- Toplantı kapsamında, iki ülke işbirlikleri için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/10.30/11.00/11.15)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muadili Azerbaycan ve Gürcistanlı bakanlarla "Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı"nı imzalayacak, fındık hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen şenliğe katılacak.

(Ordu/11.00/15.30)

4- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Sağlık ve Spor Turizmi", Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Sağlık Hizmetlerinde Küresel Hedefleri" başlıklı panelde büyükelçilere hitap edecek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevre ve İklim Değişikliği" başlıklı oturuma katılacak.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK/TİM tarafından, konferansa katılan büyükelçilere verilen akşam yemeğinde konuşma yapacak.

(Ankara/16.45/18.00/20.00)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Mekke/10.00)

2- FETÖ Davaları

- Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Düzce/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen eski polis 4 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgüte ait hücre evinde yakalandıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/15.00)


SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, 7 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.00/18.30)

2- TFF Süper Kupa maçı öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve Galatasaray Antrenörü Levent Şahin ile iki takım kaptanlarının katılımıyla Eryaman Stadı'nda basın toplantısı yapılacak.

(Ankara/18.30)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi Total Oil Türkiye arasında, federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda Basketbol Milli Takımları için sponsorluk anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları başlayacak.

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 3 karşılaşmayla başlayacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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