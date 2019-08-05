GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









EKONOMİ 1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- 11. Büyükelçiler Konferansı başlıyor - Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak. - "Türkiye'nin Dış Ticaret Stratejisi" başlıklı panel düzenlenecek. - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi birer konuşma yapacak. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy büyükelçilere hitap edecek. (Ankara/08.30-19.30) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep)

GÜNCEL 1- Adana’da FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasına yönelik dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Adana/10.00)

SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılacak. (Nyon/13.00/14.30) 2- Trabzonspor Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsorluğu için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Raffles Otel'de imza töreni düzenlenecek. (İstanbul/12.00) 3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.







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