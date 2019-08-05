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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı başlıyor

- Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak.

- "Türkiye'nin Dış Ticaret Stratejisi" başlıklı panel düzenlenecek.

- KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi birer konuşma yapacak.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/08.30-19.30)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Adana’da FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasına yönelik dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.30)

2- Trabzonspor Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsorluğu için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Raffles Otel'de imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.





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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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