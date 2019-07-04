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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri, Ziraat Odaları Birliğini ziyaret edecek.

(Ankara/19.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üniversite öğrencilerinin kamu hizmetlerine katılmasını ve bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini hedefleyen "Sosyal Çalışma Programları"nın protokol imza törenine katılacak, "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesi"nin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00/11.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.30)

3- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TCMB, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Türkiye Maarif Vakfı'nca "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panel gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yla karşılaşacak.

(Nanjing/14.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ilk maçında Şili ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.30)

3- Basketbolda Türk ekipleri Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'un da mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 eleme turları ve normal sezon kura çekimi, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde yapılacak.

(Mies/12.00)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, beşinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Rotterdam/17.15)

5- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Sırbistan'da çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

(Belgrad)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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