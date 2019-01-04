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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

04 Ocak 2019 Cuma 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920




1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00/14.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI T700 Üretim Test Bremzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Eskişehir/16.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriot Hotel'de 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile “Kurumsal Sektör Hesapları, 2016-2017 Haber Bülteni"ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.00)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. 

(Washington) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, düzenleyeceği basın toplantısında 2018 yılını değerlendirecek, 2019 yılı projelerini açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- İzmir'de terör örgütü PKK mensupları tarafından 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlenecek.

(İzmir/10.00)

4- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise aynı ülkeden Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Barselona/23.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Halkbank-Türk Hava Yolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İstanbul/18.00)

3- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

4- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.




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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 00:01
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