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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Nisan 2019

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, mevkidaşı Rüstem Berişa ve Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile ayrı ayrı görüşecek.

(Priştine)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

3- TBMM Genel Kurulu toplanacak.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu ve mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini ilan edecek.

(İstanbul/14.00)

4- TÜİK, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

- Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşecek ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek.

(Antalya/11.00)

2- Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası Antalya'da sona erecek.

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/16.00)


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
  1. 4 NİSAN 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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