GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programına katılacak.



(Antalya/10.00)







EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin düzenlediği "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katılacak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

(Girne/Lefkoşa)

2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.



(Caracas/Ankara)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Camisi'nin açılış törenine katılacak, basın toplantısı yapacak ve Ilıca Milli Parkı'nı ziyaret edecek.

(Bosna Hersek)







SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği ikinci gün açılış konuşmasını yapacak.

- Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin Ora Arena'da gerçekleştirilecek final programına katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarıyla sürüyor.



(Ankara/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00)



3- Spor Toto 1. Lig'de 32. haftaya Birevim Elazığspor-Ümraniyespor, İstanbulspor-Kardemir Karabükspor, Altay-Eskişehirspor, Afjet Afyonspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla devam edilecek.



(Malatya/İstanbul/17.00/İzmir/Afyonkarahisar/19.30)



4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Fenerbahçe Beko-Banvit, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/13.00/15.15/20.00/Gaziantep/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/15.30)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İzmir'de belli olacak.

- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)

7- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Eskişehir'de sahibini bulacak.



- Kupanın final maçında Muratpaşa Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Eskişehir/15.00)



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 34. hafta maçlarıyla play-off'lar öncesi normal sezon sona erecek.



9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta iki maçla başlayacak.







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