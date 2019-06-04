GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Ramazan Bayramı kutlanıyor



- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Diyarbakır Ulu Cami'de kılacak, Valiliği ziyaret edecek ve halkla bayramlaşma törenine katılacak.

(Diyarbakır/05.36/08.30/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.

(İstanbul/15.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Beytüşşebap Kato Dağı Üs Bölgesi'nde kılacak, buradaki kahvaltının ardından Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret edip askerlerle bayramlaşacak.

- Soylu, Beytüşşebap ilçe merkezi ile Şırnak Valiliği bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.



(Şırnak/05.25-10.00/Trabzon/16.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek.

(Londra)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.



(İstanbul/06.13)







KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Halk Plajı'nın açılışını yapacak, Bodrum Kalesi'nde incelemede bulunacak.



(Muğla/09.30/10.30)







SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Bangkok/11.05)

3- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki ilk maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/16.00)



4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.







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