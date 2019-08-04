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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

04 Ağustos 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katılacak.

(Bursa/15.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'de düzenlenen B Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Ningbo/15.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12'nci yarışı Macaristan Grand Prix'si koşulacak.

(Budapeşte/16.10)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu yarışı Çekya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Brno/15.00)

4- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sona erecek.

5- Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya ile karşılaşacak.

(Volos/21.15)


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 00:00
  1. 4 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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