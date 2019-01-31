0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

31 Ocak 2019 Perşembe 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar Üçüncü Toplantısına iştirak edecek.

(Almatı)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı dış ticaret ile turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Bükreş)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün Denizli yapılanması ve finans ayağına yönelik 145 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.

(Denizli/09.00)


SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

(Münih/22.30)

2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Miskolc/20.30)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

4- Futbolda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 00:01
  1. gündem
  2. Gündem Özeti 30 Ocak 2019
  3. Gündem Özeti AA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ajansın gündeminde İran ve Kuzey Kore üst sıralarda"
    1. "Ajansın gündeminde İran ve Kuzey Kore..
    2. Beşiktaş transfer bombasını patlattı!
    3. İsrail'deki Etiyopyalılar "polis..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2019
    5. ABD Kongresinden Yemen adımı
    6. İspanya bayrak krizinden dolayı..
    7. Fed'in kararının ardından dolar düşüş..
    8. Fed politika faizini sabit tuttu
    9. Galatasaray'a bir golcü daha!
    10. Merih Demiral, Sassuolo'da
    11. Almanya'daki skandal başörtüsü yasağı..
    12. Türkiye'den Rusya'ya bir ziyaret daha!
    13. Fransa’da keskin nişancı dehşeti: Ölü..
    14. Hastanenin arşiv kısmında yangın
    15. "Kahraman çocuk"tan yangından..
    16. TTYD 30. Yıl Buluşması
    17. Sanatçılardan BBC'ye, İsrail'in..
    18. Almanya'daki başörtüsü yasağı Avrupa..
    19. İsrail Necef bedevilerini zorla..
    20. Yine dümdüz etti! Bir uyarı daha geldi
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!