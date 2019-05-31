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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2019

ANADOLU AJANSI

31 Mayıs 2019 Cuma 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar'ın adının verileceği Batıkent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene katılacak.

(Ankara/11.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı, Silivri Esnaf Odası Başkanlığını ve Silivri İşadamları Derneğini ziyaret edecek, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Küçükçekmece'de iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-20.36)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu ve Ümmetin Temsilcileri Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/20.00)

4- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Petrol-İş Sendikası genel merkezini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Çeşmekolu-2 sahasını ziyaret edecek ve Lüleburgaz'daki TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde TPAO personeli ile iftar programına katılacak.

(Kırklareli/17.30/20.45)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2019 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, nisan ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini, Ocak-Mart 2019 dönemi gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişimi açıklayacak.

(Ankara/10.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı 14. Zirve Toplantısı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla yapılacak.

(Mekke)

2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma namazında hutbe irat edecek, Çamlıca Camisi'nde Kadir Gecesi Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.07/21.20)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kentte örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/11.00)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan imamı" olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanırken tahliye olduktan sonra bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kayseri/09.30)

3- Devlet Tiyatrolarında ilk defa oyunu sahnelenmiş yerli yazarlara ödül takdim edilecek.

(Ankara/15.00)


SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya'da kampı sürüyor. Ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.

(Antalya/18.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında OGM Ormanspor ile Konyaspor karşılaşacak.

(Ankara/16.00)


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:01
  1. 31 mayıs 2019
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