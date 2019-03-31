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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2019

ANADOLU AJANSI

31 Mart 2019 Pazar 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye sandık başında

- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gidiyor.

- Seçimde yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

- Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00'de başlayıp 16.00'da, batıdaki illerde ise 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

- 12 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde vatandaşlar, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy kullanabilecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artan Vakfı İlkokulu'nda 3174 nolu sandıkta kullanacak.

(İstanbul/11.30)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy verecek.

(Ankara/11.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.

(Ankara/11.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 numaralı sandıkta kullanacak.

(İstanbul/08.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1336 nolu sandıkta verecek.

(İstanbul/13.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu Mehmet İçkale Ortaokulu'nda verecek.

(Ankara/09.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

(İstanbul)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacak.

(Ankara/12.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda 1249 nolu sandıkta kullanacak.

(İstanbul/11.00)

7- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seyhan ilçesi Lütfiye Kısacık İlkokulu'nda 1071 nolu sandıkta oyunu kullanacak.

(Adana/14.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oy kullanacak.

(İstanbul / 10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.

(Alanya/ 09.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


SPOR

1- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sona erecek.

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.

(Sakhir/18.10)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Termas de Rio Hondo/21.00)


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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