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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018

ANADOLU AJANSI

31 Aralık 2018 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek.

(İstanbul/23.50)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bolu/15.00/15.30/16.15)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.

(Bolu/19.00/23.00/23.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)


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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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