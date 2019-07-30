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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'daki resmi temaslarına devam edecek.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Yeniden Yerleşim Yeri şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Artvin/16.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Paraguay İş Forumuna ve çalışma yemeğine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, DP World Yarımca Limanı Demir Yolu Hattı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BTK'de düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Bangkok)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Global News Forum", Swissotel The Bosphorus'ta başlayacak.

(İstanbul/09.00)

3- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ile TRT World iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı" Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

4- Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/09.30)

5- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda yakalanan 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan dava görülecek.

(Konya/09.30)


SPOR

1- Audi Kupası futbol turnuvası Almanya'da başlayacak. Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde Real Madrid-Tottenham, Bayern Münih-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Münih/19.00/21.30)

2- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı 4 maçla başlayacak.

5- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.



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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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