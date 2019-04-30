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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

30 Nisan 2019 Salı 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF’19 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Beslenme Konseyi'nin ilk toplantısında açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/15.00)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Müşavirleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, müşavir ve ataşeler ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30/19.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılımıyla Marriott Şişli Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

3- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TÜİK, mart ayı dış ticaret ile yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-IDEF 2019'un açılış törenine, Aselsan Gökdeniz Sistemi Tanıtımı'na ve Endonezya Orta Ağırlıkta Tank Seri Üretim Projesi İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/14.45/15.00)

6- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava'da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"na katılacak, ardından Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

(Bratislava)

2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile Berlin'de bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

(Ordu/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- İzmir'de FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesi 16. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(İzmir/09.30)

- FETÖ/PDY'nin Gerede ilçesindeki esnaf yapılanması kapsamında haklarında dava açılan 20 kişinin yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu/10.00)

- Hakkari'de darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanması sürdürülecek.

(Hakkari/10.00)


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'nin Tottenham Hotspur ile Hollanda'nın Ajax takımları karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

3- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe mücadele edecek.

(İzmir/19.00)




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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 00:00
  1. 30 Nisan 2019 Gündem Özeti

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