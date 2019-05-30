GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı "2018 Yılı Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İSPER iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunca düzenlenecek toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri sunum yapacak.

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Araştırılması Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak.

(TBMM/14.00/10.00/12.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenecek Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar programına katılacak.

(Ankara / 10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)



3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)



4- TÜİK, 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini, bu yılın mart ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini ve 2019 yılı bitkisel üretim 1. tahmini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Cidde)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 7 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemleriyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 2 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgüt mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddia edilen binbaşı sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/14.00)

- Sakarya'da, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/11.00)

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent Karagöz'ün yargılandığı davanın görülmesine Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)





SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/21.00)

2- Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.45)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın üçüncü ve son maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Rusya'yı konuk edecek.

(Ankara/17.30)

4- Vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık'ın cenazesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki törenin ardından, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.05)





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