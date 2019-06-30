0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

30 Haziran 2019 Pazar 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Kyoto şehrine geçecek.

- Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret edecek, Prenses Akiko ile bir araya gelecek, Tofukuji Tapınağı'nda Ara Güler Sergisi’nin açılışını yapacak.

- Kyoto’daki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçecek Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına iştirak edecek.

- Erdoğan Nagoya’daki programın ardından Tokyo’ya geçecek.

(Kyoto-Nagoya)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin 28 lideri, önde gelen kurumların yeni başkanlarını müzakere etmek için zirve düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor.

- C Grubu'nda çıkma şansını ilk iki maç sonrası yitiren Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak.

(Niş/17.00)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sona erecek.

3- At yarışlarında 93. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde başlayacak.

- Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Rotterdam/19.30)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Zimbabve-Demokratik Kongo ve Uganda-Mısır, B Grubu'nda ise Burundi-Gine ve Madagaskar-Nijerya maçları yapılacak.

(Kahire/22.00/22.00/19.00/İskenderiye/19.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/16.10)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Assen/15.00)

8- İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, İspanya ile Almanya arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Udine/21.45)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da anız ve ot yangını
    1. Malatya’da anız ve ot yangını
    2. Küçükçekmece’de küçük kıza taciz..
    3. Hatay’da 20 dönümlük makilik alan kül..
    4. Edremit’te horoz dövüşü yapan işyerine..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019
    6. Sneijder gözaltına alındı!
    7. Babel, Galatasaray'da tarihi başarılar..
    8. Moritanya ile Angola berabere kaldı
    9. Meclis'e geliyor! Erken emeklilik için..
    10. Mangal yerine evi yakıyorlardı
    11. Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!
    12. Gürcistanlılar ‘Özgürlük Yürüyüşü’..
    13. Cinayet zanlısı nişanlısının babası..
    14. Datça’da makilik yangını sürüyor
    15. Kremlin'den şaşırtan açıklama:..
    16. Adıyaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    17. ABD'den geri adım! Trump ve Şi Cinping..
    18. Beşiktaş ve F.Bahçe onun için..
    19. Sivas’ta trafik kazası 2’si ağır 3..
    20. Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak..
    21. Kur'an'ın arkasına saklanan HDP'li..
    22. IKBY yeni Başkanı Bağdat’a ilk..
    23. 2019 Avrupa Oyunları
    24. MSB: “10 numaralı Gözlem Noktasına 3..
    25. Türkmen siyasetçi Suriye Geçici..
    26. Yüzlerce turistin gözü önünde silahlar..
    27. Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu
    28. "Başrolde Emel Sayın" konserleri başladı
    29. TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da
    30. Manisalı judocu Avrupa üçüncüsü oldu
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde yeni dönem
    Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Ekrem Şov: Kelime oyunlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine oynamaya başladı!
    Ekrem Şov: Kelime oyunlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine oynamaya başladı!