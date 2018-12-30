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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2018

ANADOLU AJANSI

30 Aralık 2018 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)


SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçlarıyla sona erecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş-OGM Ormanspor, Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Samsun/15.00/Hatay/16.30)



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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 00:00
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