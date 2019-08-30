0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

30 Ağustos 2019 Cuma 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir’i ziyaret edecek,‬ ‪Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 30 Ağustos kutlama programı ile resepsiyona katılacak.

(Ankara/‪10.15/11.00/19.00)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törende yer alacak.

(Ankara/10.00)

- TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası’na "30 Ağustos Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.

(Ankara/14.30)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Abidesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

(Kütahya/14.30)

- İstanbul Valiliğince, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Valilikte tebrikler kabul edilecek, Vatan Caddesi'nde tören düzenlenecek ve resepsiyon verilecek.

(İstanbul/09.30/10.15/11.00/19.00)

- İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda kurulan "30 Ağustos-Zafere Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açılacak.

(İstanbul/11.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yeni hizmet binasının açılışına katılacak.

(Ankara/16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde şehit Eren Bülbül'ün ailesi ve kabri ile Çaykara Belediyesini ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/12.50)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) yuvarlak masa toplantısına katılacak ve Norveçli enerji şirketi Equinor'a ziyarette bulunacak.

- Çavuşoğlu ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

(Oslo)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak.

(Monaco/14.00)

2- Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla açılacak.

(İstanbul/Kayseri/20.30)

3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Osmanlıspor-Adanaspor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

4- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

5- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

(Priştine/21.00)

6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle başlayacak.

(Mersin/14.30)

7- Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 00:01
  1. 30 Ağustos 2019
  2. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’ açıklaması
    1. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’..
    2. Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya
    3. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    4. Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı!
    5. Trump’ın Polonya ziyaretine kasırga..
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. El Salvador'da göçmen kaçakçılığı..
    8. SMDK'den uluslararası topluma İdlib'e..
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2019
    10. Trabzonspor-AEK maçının ardından
    11. THY'den Çin'de 10 yıl sonra yeni adım!
    12. Kostenoglou: "Telafisi olmayan bir..
    13. Altın durdurulamıyor
    14. Ekuban: "Hiçbir zaman umutsuzluğa..
    15. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi..
    16. Ünal Karaman: "Oyuncularımız ve ben..
    17. En düşük memur maaşı belli oldu
    18. Eski FARC liderlerinin yeniden..
    19. Teknik direktör Luis Enrique'nin kızı..
    20. Tenis: ABD Açık
    21. Maçın ardından
    22. Otomobilde çıkan yangın paniğe neden..
    23. İngiliz Kraliçesi ve Johnson'dan..
    24. Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya..
    25. Doğan Erdoğan: "Fenerbahçe maçına iyi..
    26. Yasmani Copello, Zürih'te 4. oldu
    27. TİKA'dan Gürcistan'da futbol sahasının..
    28. BAE Yemen'deki saldırılarını..
    29. Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi..
    30. Operasyonda öldürülen terörist köy..
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'
    ABD'den güvenli bölge için yeni açıklama: İki şey elde etmek istiyoruz
    ABD'den güvenli bölge için yeni açıklama: İki şey elde etmek istiyoruz