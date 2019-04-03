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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Kırıkkale/10.15/12.00/13.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile ayrı ayrı görüşecek.

(Üsküp)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Moskova)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin açıklama yapacak.

(İstanbul/11.00)

4- TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde konuşacak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile baş başa görüşecek ve bazı ülke dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

(Washington)

2- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Cezayir/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite öğrencileriyle buluşacak.

(Kırklareli/15.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor, Hatayspor-Birevim Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Giresunspor, Abalı Denizlispor-Altay müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/Hatay/Balıkesir/16.00/Denizli/19.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre birinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/16.00)

5- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor, Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/Rize/17.00)

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

7- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.

(Orenburg/17.00)



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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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