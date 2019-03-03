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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2019

ANADOLU AJANSI

03 Mart 2019 Pazar 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2019


Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu ve Samsun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ordu/13.00/Samsun/16.00)


2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirecek, Yenimahalleliler Derneği ve Hasanoğlan Çevre Koruma Derneğini ziyaret edecek ve Hacıbektaş Veli Parkı'nda halkla buluşacak.

(Ankara/13.00/13.30/14.00/15.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, STK'ler, muhtarlar, iş adamları, AK Parti Yönetimi, MHP Yönetimi, Meclis Üyeleri, Meclis Üyesi Adayları, Aday Adayları ve Akil İnsanlarla kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Seçim İrtibat Bürosu açılışını gerçekleştirecek, muhtarlar ve STK temsilcileri ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Cumhur İttifakı Salon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30-18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları ile kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. Ankaralılar Derneği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankaralılar Buluşması'na katılacak Soylu, Beypazarı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak, Proje Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00-19.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valiliği ve müzeyi, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, Seçim Bürosunu ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Kazanlı Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak, Mersin'de valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinden sonra sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Adana/09.00-13.00/Mersin/15.00-18.30)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'na katılacak ve temaslarda bulunacak.

(İstanbul/09.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" ana temalı "3. İlçe Müftüleri Kongresi" açılış programına katılacak.

(Ankara/17:00)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Atiker Konyaspor-Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Malatya/16.00/Erzurum/19.00)

2- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.

(Glasgow/13.00/21.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Altınordu-Hatayspor, Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor, Boluspor-İstanbulspor, Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürecek.

(İzmir/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Afyonkarahisar/19.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor, TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla sona erecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Bursa/20.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Maliye Piyango-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/16.00/16.30/18.30/Çanakkale/17.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- TFF 3. Lig'de 24. hafta 2 maçla tamamlanacak.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 00:05
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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