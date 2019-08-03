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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de gençlik kamplarına katılan KKTC’li gençleri kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat ve Ardanuç Belediyelerini ziyaret ederek, halka seslenecek, Ardahan 18. Ulusal Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne katılacak.

(Artvin/Ardahan/12.00-16.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığınca düzenlenecek "Darülaceze Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/ 09.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak ve alan incelemelerinde bulunacak.

(Uşak/10.30-15.15)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na iştirak edecek.

(Şanlıurfa/11.00)

4- İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılış programına katılacak.

(Muğla/21.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Ningbo/10.00)

2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Volos/19.00)

3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

4- Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı alanında yapılacak.

(İstanbul/10.30)

5- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- Galatasaray ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, hazırlık maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
  1. 3 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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