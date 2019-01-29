0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

29 Ocak 2019 Salı 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/14.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i makamında kabul edecek, heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusundaki B Planı ile milletvekillerinin değişiklik teklifleri İngiliz parlamentosunda oylanacak.

(Londra)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı sürecek.

- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali Buhedma, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkan Yardımcısı Gilles Carbonnier ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Elhadj As Sy ile basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.30/13.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Boluspor arasındaki erteleme rövanş maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve son çeyrek finalist belli olacak.

(İstanbul/19.45)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Belçika temsilcisi Filou'yu BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/19.00)

4- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Arkas Spor, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)


***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bazı yabancı odaklar Nahda ve siyasal İslam'ı tasfiye etmek istiyor"
    1. "Bazı yabancı odaklar Nahda ve siyasal..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2019
    3. ABD'den Venezuela devlet petrol..
    4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses,..
    5. Birbirlerine girdiler: Rus ve İran..
    6. Baltık Denizi semalarında Rus uçağı..
    7. Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceği..
    8. Evi terk eden eşinin kardeşini silahla..
    9. Akar'dan 'F-35' açıklaması: Mülkiyeti...
    10. "Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine..
    11. Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu
    12. Van Persie'ye "2018 Yılı Spor..
    13. Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    14. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ben..
    15. Köprüler para bastı! Saniyede 57.8..
    16. Trump, Obama için "Bütün gün basketbol..
    17. Ersun Yanal'dan galibiyet açıklaması!
    18. Maçın ardından
    19. Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!
    20. Lezginka Bursa'da sahne aldı
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti