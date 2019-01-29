GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/14.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i makamında kabul edecek, heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusundaki B Planı ile milletvekillerinin değişiklik teklifleri İngiliz parlamentosunda oylanacak.

(Londra)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı sürecek.

- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali Buhedma, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkan Yardımcısı Gilles Carbonnier ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Elhadj As Sy ile basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.30/13.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)







SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Boluspor arasındaki erteleme rövanş maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve son çeyrek finalist belli olacak.

(İstanbul/19.45)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Belçika temsilcisi Filou'yu BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.



(İstanbul/20.00)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/19.00)



4- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Arkas Spor, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)







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