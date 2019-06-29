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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul edecek.

- Kadın’ın Güçlendirilmesi temalı liderler etkinliğine katılacak Erdoğan, daha sonra "Eşitsizlik Sorunu" ve "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma" oturumuna iştirak edecek.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul edecek.

- Erdoğan, "İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji" oturuma ve çalışma yemeğine iştirak edecek.

- ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek Erdoğan, zirvenin kapanış oturumuna katılacak.

- Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ayrı ayrı kabul edecek ve zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Osaka)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Vefat eden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanacak.

- Şükrü Birand'ın cenazesi, sarı-lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek tören ve Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.12)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

3- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sona erecek.

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İtalya-Hollanda ve Almanya-İsveç maçlarıyla tamamlanacak.

(Valenciennes/16.00/Rennes/19.30)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Angola, F Grubu'nda ise Kamerun-Gana ve Benin-Gine Bissau maçları yapılacak.

(Süveyş/17.30/İsmailiye/20.00/23.00)


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
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