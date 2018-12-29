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GÜNDEM ÖZETİ / 29 ARALIK 2018

ANADOLU AJANSI

29 Aralık 2018 Cumartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 29 ARALIK 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme toplantısına katılacak, kentsel dönüşüm alanları saha incelemesinde bulunacak.

(Rize/09.00/10.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Gaziantep Valiliğini ziyaret edecek, GAZİRAY şantiyesi ve yol güzergahında, Gaziantep-Nizip yolunda incelemeler yapacak.

(Gaziantep/ 10.00 -14.45)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

(Moskova)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)

4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)


SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Türk Telekom-Galatasaray, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit maçlarıyla devam edilecek

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Sakarya/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum, Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.30/Kocaeli/17.00/Ankara/18.30)


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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ / 29 ARALIK 2018

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