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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

28 Temmuz 2019 Pazar 00:06
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Buluşma Günü'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'nda yapacağı basın açıklamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gidecek.

(Tekirdağ/11.00/İstanbul/13.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenaze törenine katılacak, Sivricehöyük Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Kayseri/12.52/Kahramanmaraş/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2019- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, iki oturum halinde uygulanacak.

(10.00/14.30)


SPOR

1- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Volos/14.30)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

(Hockenheim/16.10)

3- Fransa Bisiklet Turu, Rambouillet ile Paris arasındaki 21. etap yarışıyla tamamlanacak.

4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fransa temsilcisi Bordeaux ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Innsbruck/17.30)


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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:06
  1. 28 TEMMUZ 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
  2. gündem

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