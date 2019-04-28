GÜNDEM ÖZETİ / 28 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına katılacak.

(Ankara)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nda düzenlenecek "İlim Yaymalılar Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşecek. Çavuşoğlu ve Hekim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bağdat)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğünce düzenlenen "Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları"nın finali sayılacak Çamlıca Camisi'ndeki buluşmaya katılacak.

(İstanbul/05.00)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor-Akhisarspor, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta İstanbulspor-Birevim Elazığspor, Osmanlıspor-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Boluspor, Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/Adana/16.30/Denizli/19.30)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta çiftler ve tekler final müsabakalarıyla sona erecek. Çiftler finalinde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi-Sabrina Santamaria ikilisinin karşısına çıkacak. Tekler finalinde Petra Martic ile Marketa Vondrousova karşılaşacak.

(İstanbul/14.30/17.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftaya Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15/Afyonkarahisar/20.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İzmir/14.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 2018-2019 sezonu 2 maçla tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Bakü/15.10)





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