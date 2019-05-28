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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2019

ANADOLU AJANSI

28 Mayıs 2019 Salı 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Geleneksel İftarı'na katılacak.

(İstanbul/20.33)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Altındağ Kültür Sarayı'nda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.14)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda muhtarlarla bir araya gelecek, İBB çalışanlarıyla buluşacak, Örnektepe esnafını ziyaret edecek, Üsküdar'da "Büyük Karadeniz Buluşması İftarı"na katılacak, gençlerle çay sohbeti yapacak.

(İstanbul/10.00-/23.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nda "Müzede Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cihannüma Geleneksel Ankara Sahur Programı'na katılacak.

(Ankara/23.50)

5- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı kültürel istihdam istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB hükümet ve devlet başkanları gayrı resmi toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim gören 135 farklı ülkeden öğrencilerle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.14)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi ve eniştesiyle firari iki yeğeni hakkındaki davanın görülmesine Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya / 10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski polis 32 sanığın yargılanması Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana / 09.30)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün bölge imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana / 11.00)

- Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanması Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Düzce / 11.00)


SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı sürüyor.

- Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.

(Antalya/18.30)

2- Futbolda 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/21.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın ilk maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Japonya ile karşılaşacak.

(Ankara/17.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45)

5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Konyaspor ile OGM Ormanspor karşılaşacak.

(Konya/16.00)


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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