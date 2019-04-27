GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde "Uluslararası Filistin Konferansı" düzenlenecek.

(İstanbul/13.30)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta Gazişehir Gaziantep-Giresunspor, Hatayspor-Adanaspor, Altınordu-Altay müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/Hatay/14.00/İzmir/19.30)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası tekler ve çiftlerde yarı final müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30)

4- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Banvit-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Bursa/17.30)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve sezonun son haftası 3 maçla başlayacak.





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