GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına iştirak edecek.

(Ankara/20.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi mezuniyet törenine katılacak.

(Niğde/10.00)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



2- TÜİK, ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- "Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu"nun tanıtım toplantısı, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan'ın katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenecek.



(İstanbul/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü açılış programında "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" başlıklı konferansa katılacak.

(İstanbul/15.30)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)



3- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Cakarta)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)



5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara)





KÜLTÜR SANAT



1- İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Taceddin Dergahı'nda anma etkinliği düzenlenecek.



(Ankara/10.30)





GÜNCEL

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

- Vali Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, Kara Harp Okulu Komutanlığı tarafından "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlenecek.

- Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenecek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon verecek.



(Ankara/10.00-18.00)



2- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 27 Aralık 1939 Erzincan depreminin yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" ve "Afet Zararlarının Azaltılması İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.



(Ankara/10.00)



3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)

- Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneğinin üyesi ve çalışanı 46 sanığın yargılandığı FETÖ davasının görülmesine devam edilecek.

(Sakarya/11.15)

4- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden süren "Ergenekon" davasının görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyecek.

(Ankara/18.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Darüşşafaka Tekfen ise Volkswagen Arena'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

(Barselona/23.00/İstanbul/20.15)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Kırçiçeği Bodrum karşı karşıya gelecek.

(Hatay/18.00)

4- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediyespor karşılaşacak.



(Ankara/17.00/Tokat/18.30)



5- Atletizmde 83. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da yapılacak.



(Ankara/14.00)







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