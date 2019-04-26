GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard ile bir araya gelecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yapacak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşecek.

(Ankara/10.00/17.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gazi Üniversitesi İŞKUR artı hizmet noktası açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmalarına katılacak.

(Yalova/12.30/13.45/14.30/17.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hilton Bomonti Otel'de Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2018 yılı ölüm nedeni istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'daki Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nın ikinci ve son gününde ortak bildiri kabul edilecek.

(Nur Sultan)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

(Hartum)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İyilik Ekseninde Aile" temalı Aile Forumu programının açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- KADEM Gençlik Komisyonu 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı Ataşehir'de başlayacak.

(İstanbul/09.30)

3- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir ile Göztepe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası tekler ve çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)





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