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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019

ANADOLU AJANSI

26 Mayıs 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüşecek, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret edecek ve Livno şehrinde toplu iftar programına katılacak.

(Saraybosna/Livno)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de geçen ay yaşanan çöküntüden sonra kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evlerini tahliye eden Yahya Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarda buluşacak.

(İstanbul/20.31)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, Yassıada'yı ziyaret edecek, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı iftarına katılacak, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşacak.

(İstanbul/12.00-23.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılacak, Savunma Bakanı Levan Izoria, Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı görüşecek.

(Tiflis)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katılacak.

(İstanbul/20.00)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencileriyle iftar yapacak.

(İstanbul / 20.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Göztepe-MKE Ankaragücü, Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor, Fenerbahçe-Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/Malatya/İstanbul/Kayseri/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Hatayspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep karşılaşacak ve finale yükselecek ekipler belli olacak.

(Hatay/16.00/Ankara/21.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Letonya ile Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Sivas/14.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.30/Ankara/17.30)

5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Konyaspor-OGM Ormanspor, Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşacak.

(Konya/16.00/Manisa/18.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'si koşulacak.

(Monte Carlo/16.10)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başkent Paris'te başlayacak.

8- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer aldığı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde sona erecek.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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