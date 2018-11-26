GÜNDEM ÖZETİ / 26 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.45)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yabancı Dil Eğitiminin Sorunları" Paneli'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi "1. Önlük Giyme" töreni ve Uygulama Araştırma Merkezi açılış törenine katılacak, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Erdemli-1 Sığ Deniz Sondaj Töreni'ne katılacak.

(Mersin / 13.00)

2- TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

2- İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen depremle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Tahran)

3- Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Brüksel/Londra)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları öne sürülen 136 kişinin yargılandığı dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)

- İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında açılan 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/10.00)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor arasında Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabakayla sona erecek.

(Bolu/19.00)

3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Avrupa elemeleri 2. tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya, 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Ankara Spor Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/17.30)





***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.



