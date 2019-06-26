GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00)

2- MHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Kura Çekimi"ne, İstanbul Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı ile Ankara Otel'deki Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.45/11.00)

4- TÜİK, 2018 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumuna sunacak, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre)

3- ABD öncülüğünde İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" sürecinde düzenlenecek ekonomi çalıştayı takip edilecek.

(Manama)

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY kapsamında sağlık çalışanları hakkındaki 5 sanıklı davanın duruşması, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Sakarya / 12.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de düzenlenecek törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

- Yücel Seçkiner'in naaşı Karşıyaka'daki şehitlikte toprağa verilecek.

(TBMM/11.00/Ankara/12.56)

2- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Uganda-Zimbabve ve Mısır-Demokratik Kongo, B Grubu'nda ise Nijerya-Gine maçları yapılacak.

(Kahire/20.00/23.00/İskenderiye/17.30)

3- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor.











***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.





