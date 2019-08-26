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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt ve Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak.

(Muş/12.00/Bitlis/15.00)

- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinliklerine iştirak edecek.

(Muş/12.00/Bitlis/15.00)

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri"ne katılacak.

(Muş/12.00)

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılacak ve Ahlat'ta ziyarette bulunacak.

(Muş/12.00/Bitlis/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılacak Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için sözleşme imzalayacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

2- 45. G7 Zirvesi Fransa'nın Biarritz kentinde devam ediyor.

(Fransa)


SPOR

1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki dördüncü gün maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Sırbistan karşılaşacak.

(Ankara/19.30/17.00)

2- Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 2. hafta İstanbulspor-Altay müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık başlayacak.

(New York/18.00)

5- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.

6- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

7- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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