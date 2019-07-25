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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı yazılı medya istatistikleri ile temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, YÖK Başkanlığında düzenlenecek törenle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

(Ankara/12.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak. Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

(Malatya/20.00)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.

(İstanbul/13.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Valloire arasındaki 18. etap yarışıyla devam ediyor.

4- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'da devam ediyor.

(Bakü)


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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