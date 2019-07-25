GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı yazılı medya istatistikleri ile temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, YÖK Başkanlığında düzenlenecek törenle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

(Ankara/12.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak. Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

(Malatya/20.00)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.

(İstanbul/13.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Valloire arasındaki 18. etap yarışıyla devam ediyor.

4- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'da devam ediyor.

(Bakü)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.