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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2019

ANADOLU AJANSI

25 Şubat 2019 Pazartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(TBMM/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" başlıklı toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/13.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Swissotel'de AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"na, ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasındaki protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/09.30/14.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenecek "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi açılışlarına, Konya Büyükşehir Belediyesi tanıtım programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/11.00-19.30)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karaman İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi tanıtım programına iştirak edecek.

(Karaman/10.00/11.30/16.30/Konya/19.30)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TOBB'da gerçekleştirilecek "TOBB Sektörel Ekonomi Şurası"na katılacak.

(Ankara/15.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Kemal Karpat'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak, partisinin Pendik İlçe Başkanlığı ziyaret edecek, miting düzenleyecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.25/15.00/16.30/19.00)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1 - BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumu BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumun "yüksek seviyeli" bölümünde konseye hitap edecek ve BM'de devam eden "Silahsızlanma Konferansı"nda konuşacak.

(Cenevre)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1 - FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında 6. ve son hafta maçları tamamlanacak.

- I Grubu'nda finallerde mücadele etmeyi daha önce garantileyen Türkiye, grup birinciliği için deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

(Tenerife/21.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'taki derbide karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)



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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 00:01
  1. 25 Şubat 2019
  2. AA GÜNDEM ÖZETİ

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