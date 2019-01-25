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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

25 Ocak 2019 Cuma 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.30/12.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, sokak sağlıklaştırması, millet bahçesi ve Frigya Vadisi Projesi alanları ile TOKİ İscehisar konutlarında incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/12.30-18.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim ile Sanayi ve Ticaret bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Cevahir Otel'de düzenlenecek Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

3- 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) takip ediliyor.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ekonomi Forumu’nda temaslarda bulunacak. 

(Davos)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, ocak ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi fahri doktora tevdi törenine katılacak, başkent Lefkoşa'da resmi temaslarda bulunacak.

(Girne/Lefkoşa)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor. 

(Washington) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Volkswagen Arena'da konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

3- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Gençlerbirliği-Altınordu müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

4- Spor Toto Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni transferi Senegalli golcü Demba Ba için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 00:00
  1. 25 ocak 2019
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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