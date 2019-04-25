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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

25 Nisan 2019 Perşembe 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesinin 57. kuruluş yıl dönümü programına katılacak, bu kapsamda verilecek akşam yemeğine onur konuğu olarak iştirak edecek.

(Ankara/10.30/20.00)

2- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek, Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30/10.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET


1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, The Green Park Otel'de Öz Orman-İş Sendikası Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anzak Koyu'nda düzenlenecek Şafak Ayini'ne katılacak.

(Çanakkale/05.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/20.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 12. toplantı ikili ve üçlü görüşmelerle başlayacak.

(Nur Sultan)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Mahkeme'nin 57.Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlecek "Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi" konulu sempozyumun açılış konuşmasını yapacak

(Ankara/10.30)

2- FETÖ davaları:

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/20.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta teklerde 2. tur, çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/11.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00)


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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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