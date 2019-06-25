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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

25 Haziran 2019 Salı 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- AK Parti, CHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/09.45)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)



EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gülbaba Türbesi'ni ziyaret edecek, iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısı yapacak.

(Budapeşte)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD öncülüğünde İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" sürecinde düzenlenecek ekonomi çalıştayı takip edilecek.

(Manama)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanması davası kapsamında 17 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/Saat 10.00)

- Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Adana/Saat 10.00)

- Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Dicle Üniversitesi (DÜ) rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edilecek.

(Diyarbakır / Saat 10.00)

3- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

2- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu İtalya-Çin, Hollanda-Japonya maçlarıyla tamamlanacak.

(Montpellier/19.00/Rennes/22.00)

3- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda Kamerun-Gine Bissau ve Gana-Benin maçları yapılacak.

(İsmailiye/20.00/23.00)

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sürüyor.




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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 00:00
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