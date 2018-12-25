GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 45'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de yapılacak anma törenine ve partisinin TBMM Grup toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30/13.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile görüşecek.

(Lefkoşa)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valilik, belediye başkanlığı, Orhangazi ve Osmangazi türbeleri ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret edecek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.

(Bursa/13.00/13.30/15.30/17.00/18.00/19.00)

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.

(TBMM/16.00)

- AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45/09.45)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2017 yılı tıbbi atık istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezinin Sheraton Otel Ankara'da düzenleyeceği "Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka" konulu panele katılacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Cakarta)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)





GÜNCEL

1 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Örgütün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın görülmesine Erzurum'da devam edilecek.

(Erzurum/09.15)

- FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı" Mehmet Tabanca'nın yargılandığı dava İzmir'de görülecek.

(İzmir/15.00)

- Bayburt'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Bayburt/09.00)

3 - Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturmayla kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdirdiği iddia edilen eski hakim tutuksuz sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/12.00)





KÜLTÜR SANAT

1- Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Adnan Şenses, vefatının 5. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten pilot, mühendis ve müteşebbis Vecihi Hürkuş'un yaşamını anlatan "Ben Vecihi Hürkuş" tiyatro oyununun galası Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

3- 10. İletişim Fikirleri Yarışması'nın ödül töreni ile "Radyo Televizyon yayıncılığı ve Telif" konulu konferans, TRT Radyo Binası'nda yapılacak.

(İstanbul/16.00/17.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne ve Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.30/10.00)

2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk yarısı Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları-Beşiktaş müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/18.00/19.30/Ankara/18.00)









***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.