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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine kentlerinde temaslarda bulunacak. Şentop, Gümülcine'de Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine iştirak edecek.

(İskeçe/Gümülcine)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- Theresa May başbakanlık görevini Muhafazakar Parti'nin lideri Boris Johnson'a devredecek.

(Londra)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonu Voleybol Milli Takımı'nı kabul edecek.

(Ankara/13.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

3- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçlarına tek karşılaşmayla devam edilecek.

4- Fransa Bisiklet Turu, Pont du Gard ile Gap arasındaki 17. etap yarışıyla devam ediyor.

5- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da sürüyor.

(Bakü)



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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
  1. 24 Temmuz
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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