GÜNDEM ÖZETİ / 24 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

(TBMM/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin, Beyşehir Şehir Konağı'nın, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Seydişehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışları ile aday tanıtım programına katılacak.

(Konya/11.00-17.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Katerina Köşkü'nü, Ani Örenyeri'ni, Ebul Hasan Harakani Külliyesi'ni, Kars Kalesi ve çevresini gezecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kars/09.00-14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına, Sosyal Gelişim Merkezi Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne ziyarette bulunacak, Ağalar Konağı'nda milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi'nde fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencileriyle buluşacak.

(Kırşehir/11.15-18.00)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti'nin Devrekani, Seydiler, Küre ve İnebolu ilçe seçim bürolarını ziyaret edecek, AK Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın Atatürk Spor Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına katılacak.

(Kastamonu/13.30-19.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Galatasaray-Akhisarspor maçları oynanacak, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek.

(Ankara/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00)



2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Giresunspor-Altay, Abalı Denizlispor-Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Karabük/Giresun/13.30/Denizli/Gaziantep/16.00)



3- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında altıncı ve son hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor, BOTAŞ-İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol ve Canik Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Ankara/16.00/Hatay/Samsun/16.30)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Beşiktaş-Türk Hava Yolları ve Karayolları-Çanakkale Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/Ankara/16.00)



6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor ve Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Tokat/15.30/Artvin/17.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında 6, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 2 maç yapılacak.



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlanacak.





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.