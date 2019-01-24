GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Anma Törenine katılacak.



(Ankara/12.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin tüm belediye başkan adaylarının katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)





EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "49. Dünya Ekonomi Forumu" kapsamında temaslarda bulunacak.



(Davos)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için gerçekleştirilecek imza törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenecek "Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini, finansal hizmetler güven endeksini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Venezuela'da muhalefetin başkentin farklı yerlerinde düzenlediği gösteriler takip ediliyor.

(Caracas)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmara Üniversitesinin kuruluşunun 136. yıl dönümü dolayısıyla üniversitenin Sultanahmet'teki Rektörlük binasında düzenlenecek tören ile Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda KYK Uluslararası İlişkiler Kampı kapanış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında Hatayspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Hatay/13.00/İstanbul/18.00/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Madrid/23.00)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi Carolo Basket'i Antakya Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe ise Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Hatay/18.00/Sopron/20.00)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Çukurova Basketbol, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK'yi Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/19.30)





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